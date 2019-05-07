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ارتفاع عدد المؤمن عليهم بمؤسسة الضمان إلى 1.3 مليون

منذ ساعتين

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عمان- الغد- ارتفع عدد المؤمن عليهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي الشهر الحالي إلى مليون و 305 آلاف من ضمنهم 67 ألف مشترك اختياريا، اي ما يعادل 5 بالمئة من العدد الإجمالي للمشتركين الفعالين.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي: إن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى 163 ألف مشترك بنسبة 5ر12 بالمئة من إجمالي المشتركين الفعالين، كما وصل عدد الإناث المشتركات بالضمان إلى 372 ألف مؤمن عليها وبنسبة 5ر28 بالمئة، وعدد أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الذين تم شمولهم بالضمان 15878 صاحب عمل، مضيفاً أن متوسط رواتب وأجور كافة المؤمن عليهم بالضمان بلغ 542 ديناراً.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن أحكام قانون الضمان تنطبق إلزاميا على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات التابعة لها، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.

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