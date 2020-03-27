ارتفاع عدد المحجور عليهم صحيا بالعقبة الى 116 شخصا

العقبة- ارتفع عدد المحجور عليهم صحيا في احد فنادق العقبة من 86 الى 116 شخصا اي بدخول 30 آخرين خلال 24 ساعة الماضية بحسب مدير الشؤون الصحية بالعقبة الدكتور ابراهيم المعايعه.

وأوضح المعايعه في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الاشخاص المحجور عليهم يتلقون رعاية صحية خاصة باشراف اطباء مختصين وممرضين اضافة الى خدمات فندقية مميزة لحين انتهاء مدة الححر وهي 14 يوما، مبينا ان جلهم من سائقي الشاحنات العاملة بين الاردن ومصر والبقية من جنسيات أجنبية كانت في زيارة الى الاردن بهدف السياحة.(بترا)