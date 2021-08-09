ارتفاع عدد المرضى العرب القادمين للأردن بقصد العلاج

عمان- قال مدير العمليات في شبكة “طبكان” المهندس سامر الطراونة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد المرضى العرب القادمين للمملكة خلال فترة الصيف الحالي بقصد العلاج، على الرغم من وجود آثار لجائحة كورونا وبعض القيود التي تفرضها عدة دول على إجراءات السفر.

وأضاف في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن عدد المرضى من خارج الأردن الذين زاروا موقع “طبكان” من بداية العام الحالي بلغ أكثر من 2 مليون مريض عربي، نتج عن ذلك حجز أكثر من 7 آلاف موعد، و2213 طلب إجراء طبي جرى حجزه بشكل مباشر مع الأطباء في الأردن وجميعهم قدموا إلى المملكة.

وأوضح الطراونة، أن النسبة الأكبر للمرضى الوافدين كانت من السعودية وبنسبة 74 بالمئة، كما تنوعت العمليات بين الجراحات التجميلية والجراحات العلاجية وزراعة الأسنان وعمليات الليزك وغيرها . ولفت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على عمليات زراعة الشعر في الأردن، مشيرا الى أن المملكة قادرة أن تكون مقرا لمثل هذا النوع من العلاجات وتستطيع منافسة دول متميزة في هذا المجال من خلال توحيد الجهود بين الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف. وقال الطراونة إن شبكة “طبكان” استطاعت وضع الطبيب الأردني والخدمات الطبية الأردنية في المراتب الأولى على محركات البحث العالمية، إضافة إلى ربط الطبيب الأردني مع المرضى العرب في مختلف دول العالم، ما ساهم في استقطاب أعداد كبيرة من المرضى إلى الأردن ورفد الاقتصاد المحلي.

وبين أن القيمة المضافة لمريض السياحة العلاجية لا تقتصر على الخدمة الطبية بل تمتد لقطاعات أخرى كالنقل والفنادق والمطاعم والترفيه وغيرها، لافتا إلى أن الشركة تقوم حاليا بتوسيع شبكتها في عدة دول في المنطقة، منها السعودية والكويت ومصر وتركيا.

وأوضح الطراونة أن شبكة “طبكان” تمتاز بتقديم خدمة السياحة العلاجية ما يمكن المرضى من مختلف أنحاء العالم من البحث عن العلاج والأطباء عبر المنصة، كما تمكن خدمة الخريطة الطبية التي تقدمها “طبكان” المرضى من البحث عن مواقع مقدمي الخدمات العلاجية على خرائط جوجل، مشيرا إلى أن الشركة حصلت، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، والذي أقيم في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، على جائزة الإبداع في التكنولوجيا الصحية. يشار إلى أن شبكة “طبكان” (Tebcan com) هي شركة ريادية أردنية تأسست سنة 2017، وتقدم خدمات عدة لزوارها، منها خدمة دليل مقدمي الخدمات العلاجية التي توفر معلومات مفصلة عن خدمات العلاج المقدمة من قبل الأطباء، وخدمة حجز المواعيد سواء مع الأطباء أو المختبرات ومراكز الأشعة، وخدمة الاستشارات المرئية عبر الإنترنت، والتي تسمح للمرضى بالتواصل مع الأطباء من أي مكان في العالم.

بترا