ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 253 في روسيا

موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة في تسعة أقاليم روسية من بينها العاصمة موسكو.

وقال المركز في بيان صحفي، انه تم تسجيل 33 حالة في موسكو، و6 حالات في ياكوتيا، و4 في سان بطرسبورغ وحالتين في منطقة كيروف وواحدة في كل من ضواحي موسكو وأوليانوفسك وتيومين.

وأوضح المركز بان العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا على الأراضي الروسية وصل إلى 253 حالة، خرج 12 منها من المستشفيات بعد تأكد تعافيهم.- (بترا)