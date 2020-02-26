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ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في البحرين والكويت

منذ ساعة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في المملكة إلى 26 حالة، وأكدت مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته وقالت الوزارة في بيان إن “العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي”.

وأوضحت أن “نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة، التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة.

وقررت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، مساء الثلاثاء، وقف جمیع الرحلات الجویة مع سنغافورة والیابان في الوقت الراھن إثر تسجیل حالات إصابة بالفيروس.

والاثنين، قررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي، وإيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس “كورونا”.

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