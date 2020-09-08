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ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 25 في الأغوار الجنوبية

منذ 11 دقيقة
جانب من إحدى عمليات فحص فيروس كورونا -(أرشيفية)

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الأغوار الجنوبية – ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى 25 مصابا.
وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم عزل 5 منازل للمصابين في حي الجمعية الواقع في منتصف البلدة، مؤكدا أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية لمنع انتشار الفيروس. من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، أن الاصابات الـ 24 الجديدة قد خالطت المصابة الأولى، وهم من ذويها.
واضاف، إن فرق التقصي الوبائي قد قامت بسحب قرابة 300 عينة عشوائية من جميع أنحاء اللواء وهم بانتظار النتائج. وكان محافظ الكرك قد أعلن أمس عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا في غور الصافي، هي الأولى في المحافظة، لسيدة تبلغ من العمر 59 عاما.
بترا

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