ارتفاع عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير إلى 9

محمود الطراونة

عمان- ارتفع عدد الوفيات جراء مرض إنفلونزا الخنازير إلى 9، بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، اليوم الأحد.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف رصد حالات انفلونزا الخنازير، د. عدنان اسحق، لـ”الغد”، إن عدد الإصابات بهذا المرض بلغ 293.

وكان وزير الصحة سعد جابر اعلن في وقت سابق عن تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50 %، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا الى أن الوزارة اشترت 320 الف حبة من دواء “التاموفلو”؛ لضمان تقديم العلاج للجميع، وعلى نفقة الحكومة.

وفيما أشار جابر إلى أن “حالة الطوارئ معلنة في جميع مديريات الصحة”، أكد أن “العلاج يوزع على الجميع، وهو فعال”.