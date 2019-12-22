أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

ارتفاع عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير إلى 9

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان- ارتفع عدد الوفيات جراء مرض إنفلونزا الخنازير إلى 9، بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، اليوم الأحد.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف رصد حالات انفلونزا الخنازير، د. عدنان اسحق، لـ”الغد”، إن عدد الإصابات بهذا المرض بلغ 293.

وكان وزير الصحة سعد جابر اعلن في وقت سابق عن تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50 %، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا الى أن الوزارة اشترت 320 الف حبة من دواء “التاموفلو”؛ لضمان تقديم العلاج للجميع، وعلى نفقة الحكومة.

وفيما أشار جابر إلى أن “حالة الطوارئ معلنة في جميع مديريات الصحة”، أكد أن “العلاج يوزع على الجميع، وهو فعال”.

مقالات ذات صلة

الحكومة: استقرار أسعار البنزين وارتفاع والكاز والديزل عالمياً

منذ 44 دقيقة
رئيس الوزراء عمر الرزاز

إعلان الحزمة التنفيذية الرابعة الأسبوع الحالي

منذ ساعتين

الضمان تتيح صرف الرصيد الإدخاري لمن بلغ الشيخوخة وما زال مشتركًا

منذ ساعتين

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمات مروجين في عمان والبلقاء

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock