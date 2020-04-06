ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 38 في السعودية

عمان – أعلنت السعودية اليوم الاثنين ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا إلى 38 حالة وفاة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 2500 إصابة بعد تسجيل 138 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني، إن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 551 حالة بعد تسجيل تعافي 63 حالة جديدة بالمملكة.–(بترا)