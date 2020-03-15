ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ”كورونا” في الأردن إلى 12

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 12 حالة، بحسب الموجز الاعلامي اليومي للوزارة.

وتاليا الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن الصادر عن وزارة الصحة:

الإصابات:

سُجلت 12 حالة إصابة بفيروس الكورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز، تضم 5 أردنيين، 6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة. الحالات تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة.

حالات الشفاء:

حالة واحدة لأردني غادر المستشفى في 13 آذار 2020 بعد التماثل للشفاء الكامل.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي: 83 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 303.

مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر، قسم الحجر الصحي في مستشفى الأمير حمزة.

أبرز الإجراءات التي تتعلق بمؤسسات التعليم، والشعائر الدينية، والسياحة والسفر، والفعاليات العامة:

مؤسسات التعليم

تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين.

ستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة التعليم والتعلّم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارةwww.darsak.gov.jo اعتبارا من الأسبوع القادم، وعلى القناة الرياضية للتلفزيون الأردني اعتبارا من هذا الأسبوع.

إجراءات السفر والتنقّل

بالإضافة إلى ما تم إعلانه سابقاً حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتباراً من يوم الاثنين 16 آذار 2020، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

توجيه الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم. وبإمكان الأردنيين المتواجدين في دول الجوار والمضطرين للعودة، الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة.

تعزيز سفارات المملكة لخطوط الهواتف الساخنة للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج للاطمئنان عليهم والإبلاغ عن أية إصابة.

تنفيذ حملات تعقيم وتطهير لمجمعات حافلات النقل العام.

الفعاليات العامّة

وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامّة، وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح.

التأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة.

الشعائر الدينية

بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبثّ خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

السياحة

إغلاق جميع المواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر لمدة أسبوع، وتعقيمها.

إغلاق صالات الأفراح في الفنادق.

الاستفسارات والتوعية:

“اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111.

المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها:

مستشفى البشير│ مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد│مستشفى الكرك الحكومي │مستشفى الجامعة الأردنية│مستشفى الملك عبدالله المؤسس │مستشفى الأمير هاشم العسكري