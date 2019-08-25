ارتفاع عدد حالات التسمم في ريمون بجرش إلى37

جرش – الغد- أوضح محافظ جرش بان عدد الحالات المرضية المصابة بالتسمم التي راجعت مستشفى جرش الحكومي من بلدة ريمون منذ يوم امس وصلت الى (37) حالة.

وأضاف في بيان صحافي أنه تم التعامل مع جميع الحالات بكل مهنية ودقة من قبل مستشفى جرش ومديرية الصحة وبناء عليه فقد غادرت جميع الحالات التي وصلت الى مستشفى جرش من مساء يوم امس حتى هذة الساعه باستثناء (19) حاله ادخلت للمراقبة والعلاج/ بعد ان تلقت العلاجات الطبية اللازمة”.

وقال: “كما اثبتت الفحوصات المخبرية الاولية لمياه محافظة جرش بانها صالحة للاستعمال البشري تم اغلاق محطات مياه عدد (2) احترازيا وتم الايعاز لاغلاق مطاعم عدد (2) احترازيا بعد ان تم اخذ العينات اللازمة ولحين صدور النتائج المخبرية مازالت فرق وزارة الصحة والغذاء والدواء تقوم بواجباتها باعمال الاستقصاء عن الاسباب التي ادت الى التسمم الذي اصيبت به الحالات بين الاطفال في بلدة ريمون”

وأضاف: “في هذه الاثناء اعتبر عطوفة محافظ جرش رئيس المجلس والامني في حالة انعقاد مستمر بحضور مدير المخابرات ومدير الشرطة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوقائي لمتابعة اي طارئ وكافة مستجدات حالات التسمم التي حدثت في بلدة ريمون وتداعيتها والاسباب التي ادت الى وقوعة ومتابعة اوضاع الحالات التي اصيبت بالتسمم وادخلت الى مستشفى جرش الحكومي”.