العرب والعالمدولي

ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران الى 56 قتيلا

3:31 م2022-07-30

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أعلن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الإيرانية، مهدي ولي بور، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 56 شخصا و18 مفقودًا.

ونقلت وكالة أنباء إرنا ألإيرانية الرسمية عن بور قوله اليوم السبت، توفي 56 شخصًا وفقد 18 آخرون جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في البلاد.

وتابع: “من يوم 23 تموز الجاري اجتاحت السيول 21 محافظة بالبلاد وأكثر المحافظات تضررا من السيول مساء أمس الجمعة كانت لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري”.

وتواصل السلطات الإيرانية أعمال البحث والإنقاذ في الأماكن المتضررة.

3:31 م2022-07-30
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