ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الكونغو إلى 287 قتيلا

عمان- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الكونغو الديمقراطية إلى 287 قتيلا على الأقل.

وبحسب كالة أنباء عموم أفريقيا “بانابرس”، أصيب 205 أشخاص بجروح جراء الفيضانات التي نجمت عن فيضان مياه الأنهار في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة يوم الخميس الماضي، بينما لا يزال 167 شخصا في عداد المفقودين.

وشهدت الدول المجاورة للكونغو فيضانات كبيرة مؤخرا، مما أدى إلى وفاة 127 شخصا في رواندا و6 في أوغندا.

–(بترا)