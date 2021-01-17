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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 73 قتيلا

منذ ساعتين

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عمان – ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا الذي ضرب يوم الجمعة إقليم سولاويسي الغربية بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، إلى 73 قتيلًا و826 مصابًا.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن الوكالة الوطنية للكوارث في البلاد، أن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 64 وفاة، فيما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة لها.
وأشارت الوكالة إلى أن عمّال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثث والناجين من أسفل أنقاض المنازل. داعية سكان المناطق الجبلية أن يبقوا في حالة تأهب قصوى تحسباً لهزات ارتدادية وانهيارات أرضية محتملة.

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