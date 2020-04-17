ارتفاع على درجات الحرارة السبت والأحد

عمان- الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، نهار اليوم، وتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً ويميل للاستقرار في أغلب المناطق، كما ترتفع نسبة الغبار في أجواء بعض المناطق وخاصة في شرق المملكة وبعض المناطق الجنوبية، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

أما الرياح، فتكون شرقية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، وتكون نشطة أحياناً في البادية الشرقية وتتسبب في إثارة الأتربة في أجواء بعض المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من من (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 22 درجة مئوية.

ودعا “طقس العرب” إلى الانتباه من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء.

ليلا، ترتفع درجات الحرارة في ساعات الليل بشكل ملموس عما كانت عليه في الليالي الماضية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة بوجهٍ عام، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

نهار غد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة مع ساعات العصر، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية ساعات العصر والمغرب.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 22 درجة مئوية.

ليلاً، تسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.