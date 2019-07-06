ارتفاع عمليات الانتقال والتخارج بعد تحفيز النشاط العقاري 37%

عمان- الغد- ارتفعت عمليات الانتقال والتخارج على الأراضي في المملكة بنسبة 37 بالمئة، بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحفيز النشاط العقاري لمعالجة تراجع أصابه في العامين الماضيين.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ في تصريح صحفي، إن القرار حقق اهدافه بتشجيع المواطنين على إتمام معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة كونه اعفاها تماما من الرسوم، ما سيؤدي إلى تحفيز آخر بتمكين الورثة من التصرف في عقاراتهم سواء بالبناء او الاستثمار والبيع.

وأضاف أن الاجراءات التي اتخذتها الدائرة بتعديل الانظمة الالكترونية لتتوافق مع القرار، كان لها الاثر الاكبر في سرعة استفادة المواطنين والبدء بعمليات الانتقال والتخارج وإزالة الشيوع.

وبين أن موضوعي الانتقال والتخارج بين الورثة وإزالة الشيوع، كانا من ابرز القضايا التي تواجه العاملين في النشاط العقاري، كونها تعطل استثمار العقار من قبل مالكيها، متوقعا ان يزداد النشاط العقاري في الأشهر المقبلة، سواء بالانتقال والتخارج أو الإفراز على نظام الأربعات او البيع والشراء بسبب تخفيض الرسوم بنسبة 20 بالمئة حتى نهاية العام.

وبلغ عدد معاملات الانتقال والتخارج، الذي يتم بين الورثة، 2013 معاملة من منتصف أيار إلى أول تموز شملت 3853 قطعة ارض، مقابل 1467 معاملة للفترة المقابلة من 2018 شملت 2991 قطعة أرض.

وتضمن قرار مجلس الوزراء نظام المساحة المفرزة بين الشركاء “نظام إفراز اربعة دونمات” لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة وبالتالي تقليل رسوم معاملات انتقال الملكية، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.

وقد ارتفعت بيوعات الشقق لشهر حزيران من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة، رغم أنها مرت بشهر رمضان المبارك، الذي يشهد تاريخيا تراجعا في التداول العقاري، حيث بلغ عدد مبيعات الشقق في شهر حزيران للعام الحالي 2211 مقارنة مع 2147 للشهر ذاته من 2018.

وفي جانب الأراضي، ارتفعت البيوعات بنسبة 17 بالمئة في شهر حزيران من العام الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من 2018، كما بلغت عدد معاملات بيع الاراض 6257 معاملة لحزيران من 2019 مقابل 5347 معاملة لنفس الشهر من العام الماضي.