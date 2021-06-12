ارتفاع قليل على الحرارة وتحذير من الغبار في مناطق البادية

عمان- الغد- يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الاثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتعود الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 18، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.