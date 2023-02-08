ارتفاع كميات الأمطار خلال 48 ساعة إلى 31 بالمئة

ارتفعت المجاميع المطرية في أغلب مناطق المملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بنسب تراوحت بين 1 – 31 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام.

وتركزت الهطولات المطرية خلال المنخفض الذي أثر على المملكة منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء، على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الإحصائيات المطرية تشير اليوم، إلى أن الأداء المطري تحسن وارتفع في كل من المناطق الوسطى الشرقية والغربية بما فيها الأغوار الوسطى وبزيادة تراوحت 2 – 10 عن المفترض تحقيقه لمثل هذا الوقت من الموسم، فيما أصبح الأداء المطري حول معدله في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وبنسب تراوحت 90 – 93 من الأداء المفترض تحقيقه.

ووفق بيان صحفي، بلغ أعلى مجموع مطري خلال الـ 48 ساعة من بداية المنخفض الجوي في المناطق الوسطى الغربية في محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ 108.6 ملم بما نسبته 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 106.5 ملم بما نسبته 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومحطة حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 91.5 ملم بما بنسبته 19 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني مجموع مطري بلغ 65.9 ملم بما نسبته 27 بالمئة.

وفي المناطق الشمالية سجلت محطة رصد جوي اربد مجموعا مطريا بلغ 90.5 ملم بما نسبته 20 بالمئة من معدلها الموسمي العام تلتها محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ 81.0 ملم وبما نسبته 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

كما بلغت سماكة الثلوج المتراكمة في محطة رصد راس منيف 15 سم ، ومحطة رصد الجامعة الأردنية 6 سم، ومحطة رصد الطفيلة 3 سم، ومحطة رصد السلط 1 سم.

وأوضح آل خطاب أن محطة رصد جوي الزرقاء، حققت موسمها المطري العام كاملاً قبل نهاية الموسم المطري، وبزيادة بلغت 7 بالمئة عن معدلها العام.

–(بترا)