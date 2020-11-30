ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9%

عمان- الغد- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2020.

واستعرض التقرير أهم النتائج وهي:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2020 (23.9%) بارتفاع مقداره 4.8 عن الربع الثالث من عام 2019.

• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2020 (21.2%) مقابل (33.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.1 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 6.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

المتعطلون:

• بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

• أشارت النتائج إلى أن 53.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 46.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

• تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.2% مقابل 77.0% للإناث.

• سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 53.1% و45.0% لكل منهما على التوالي.

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 28.5%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 18.4%.

المشتغلون:

• 26.2% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز 57.9% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.0%.

• 49.4 من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.6% ثانوي و42.0% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.6% هم مستخدمون بأجر (83.1% للذكور مقابل 96.5% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

• أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.5% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 71.9% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1% بين الذكور.

• 23.8% معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).

• بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.4% (53.5% للذكور مقابل 14.9% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 33.6% (53.3% للذكور و13.2% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2019.

• وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.