ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام

عمان – الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 81ر0 بالمئة، ليبلغ 00ر102 مقابل 18ر101 للفترة المماثلة من عام 2020.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من العام الحالي بنسبة 77ر1 بالمئة، ليصل إلى 29ر102 مقابل 51ر100 للشهر نفسه من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، فارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من هذا العام بنسبة 24ر0 بالمئة، ليبلغ 29ر102 مقابل 05ر102 لشهر أيار من العام نفسه.

أما ما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر حزيران من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، فبلغ 96ر68 مقابل 43ر68 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 77ر0 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للنصف الأول من هذا العام 00ر69 مقابل 33ر68 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 98ر0 بالمئة.