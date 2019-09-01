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ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 19.2 %

منذ ساعتين

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عمان- الغد بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، 19.2% بارتفاع 0.5 % وذلك عن الربع الثاني من عام 2018.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة، الأحد، إنه بلغ معدل البطالة للذكور (17.1%)، خلال الربع الثاني من 2019 مقابل (27.2%) للإناث.

وأضافت أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وسجل معدل البطالة ارتفاعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.9% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 56.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب الجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 30.1% مقابل 84.7% للإناث.

وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 46.2% و39.9% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في مادبا، بنسبة 25.6%، وأدنى معدل للبطالة في الكرك بنسبة 14.9%.

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