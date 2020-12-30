ارتفاع معنويات العوضات والفيصلي يدفع بعض المستحقات

عمان – الغد – ساهم دعم الشارع الرياضي المحلي، في تقوية عزيمة النجم والمدرب راتب العوضات، في مجابهة مرض السرطان، عندما هب الجميع لمساندته في مواجهة المرض، بعد أن ظهر في الفيديوهات، مناشدا تأمين علاج له في الخارج.

والتف الجميع رياضيون ومتابعون، لمساندة نجم المنتخب الوطني والفيصلي السابق، خاصة بعد صرخة المناشدة التي لاقت اصداء من الجميع، لينتشر “هاشتاغ” يطالب بمساندة وتوفير علاج للعوضات.

وأدخل العوضات أول من أمس المستشفى، لمواصلة العلاج، قبل أن يغادره بمعنويات عالية.

واستقبل منزل النجم السابق، الكثير من الأصدقاء والمحبين لهذا النجم، لمواصلة دعمه ومساندته، ما كان له أطيب الأثر في نفس “الضبع”.

وتوجهت أول من أمس إدارة النادي الفيصلي لمنزل العوضات لزيارته والاطمئنان على أحواله، قبل أن تسلمه جزءا من مستحقاته المالية، وفق خبر نشره الفيصلي على موقعه.

وبين الفيصلي أن إدارة النادي تقف خلف العوضات وتسانده، وعلى استعداد لتلبية احتياجاته حتى وأن كانت أكثر من المستحقات المترتبة على الفيصلي.

كما زار النائب محمد يحيى المحارمة أول من أمس، الكابتن العوضات واطمأن على احواله، وتمنى له الشفاء في مجابهة المرض.

كما قام عدد من نجوم الكرة بزيارة العوضات في منزله والمستشفى، للاطمئنان على صحته.

-(أخبار النجوم)