عمان -الغد – يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الاثنين، لتُصبح أعلى من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتسود اجواء مشمسة في معظم المناطق، ويكون الطقس باردا نسبيا صباحا بفعل نشاط الرياح الشرقية، يتحول الى معتدل اثناء النهار، ويميل للدفء في البحر الميت والأغوار والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تزيد من الإحساس بالبرودة، وفي خليج العقبة تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، ويكون الطقس باردا نسبيا، الى بارد في مناطق البادية ومرتفعات جنوب المملكة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة وباردة نسبيا.

ونهار غد الثلاثاء تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا، وتكون أعلى من مستوياتها الاعتيادية بحدود 4-6 درجات مئوية.