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ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

منذ 9 ساعات

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عمان – _ – يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، نهار اليوم، ولكن رغم ذلك تبقى دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، حسب موقع طقس العرب الذي أفاد أن الطقس يعود ليُصبح ربيعياً لطيفاً ومُشمساً في أغلب المناطق، مائلاً للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
وفيما تكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فترتفع درجات الحرارة ليلاً بالمقارنة عما ستكون عليه في الليالي التي تسبق ليلة الخميس-الجمعة، ويكون الطقس أقل برودة بشكل واضح.
وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، نهار غد، لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث يتحول الطقس ليُصبح ربيعياً دافئاً ومُشمساً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
أما ليلاً، فتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، ويكون الطقس مائلاً للبرودة بوجهٍ عام.

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