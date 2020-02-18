ارتفاع نسبة التضخم الشهر الماضي إلى 68ر1 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي السنوي لاسعار المستهلك لشهر كانون الثاني للعام الحالي إلى 57ر101 بنسبة 68ر1 بالمئة مقابل 89ر99 للشهر ذاته من عام 2019.

واشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها اليوم الثلاثاء، إلى ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الشهر الماضي ارتفع إلى ما نسبته 05ر0 بالمئة، وبلغ 57ر101 مقابل 52ر101 في شهر كانون الأول من العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي “يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء، مجموعة الوقود والإنارة ومجموعة النقل”، فقد بلغ21ر68 مقابل53ر67 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته01ر1 بالمئة.

يشار إلى ان الدائرة حدثت سنة الأساس الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018 بدلا من 2010 استناداً على نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2018.

كما شملت عملية التحديث تطوير المنهجية المستخدمة في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث استخدمت معادلة لاسبير الهندسية المعدلة في عملية الاحتساب والتي تعتمد على استخدام الوسط الحسابي الهندسي لحساب معدل الأسعار، بدلاً من استخدام معادلة لاسبير العادية والتي تعتمد على الوسط الحسابي البسيط لحساب معدل الأسعار.