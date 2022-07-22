ارتفاع نسبة الحجوزات بفنادق العقبة

قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة وصلت إلى 54 بالمئة، فيما وصلت نسبة الحجوزات في فنادق فئة 5 نجوم إلى 91 بالمئة.

وأشار المجالي بتصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع نسبة الحجوزات جاء بسبب عودة المغتربين الأردنيين، لافتا إلى أن 400 ألف ليلة حجز تمت في فنادق العقبة خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 18.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد مطار الملك حسين الدولي استقبال زهاء 1400 حركة جوية بين هبوط ومغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع المجالي، أن تسجل العقبة أرقاما إضافية من الزوار خلال الأشهر القادمة، حيث تستضيف مدينة العقبة معرض (سوفكس) الدولي بمشاركة عالمية واسعة وحجوزات كبيرة في الفنادق تمتد إلى 3 أسابيع. كما استقبلت منطقة وادي رم خلال فترة العيد نحو 7 آلاف زائر وتجاوز مجموع ما وصل إلى وادي رم خلال الستة أشهر الماضية 117 ألف زائر إضافة إلى دخول زوار من معبر الدرة الجنوبي مع المملكة العربية السعودية والآلاف من الجنسيات الأجنبية خلال الفترة الماضية، كما وتستقبل العقبة ورم اعدادا كبيرة من المشاركين في تصوير فلم “ديون 2” العالمي الذي سيتم تصويرة في منطقة وادي رم قريبا.

وأكد أن السلطة واستعدادا للموسم السياحي الحالي، حرصت على تمكين البنية التحتية والمرافق والفنادق في المدينة السياحية الساحلية، حيث تم أمس الخميس توقيع اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة في وزارة الطاقة لدعم 10 فنادق بالعقبة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 60 بالمئة لينعكس ذلك على تخفيض سعر الغرف الفندقية، كما حرصت السلطة على إيجاد منتج سياحي جديد تمثل في إقرار مسار لسيارات الدفع الرباعي كمسار متخصص في سياحة المغامرات.