ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن “الاستهلاكية المدنية”

عمان- ارتفعت نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من المؤسسة الاستهلاكية المدنية العام الماضي، بحسب دراسة أجرتها شركة متخصصة حول معدل رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من المؤسسة.

ووفق الدراسة التي أعلنت نتائجها، خلال ورشة عمل عقدتها المؤسسة بالتعاون مع شركة “نيلسن” للدراسات والبحوث التسويقية، فإن معظم المواطنين الذين تم استطلاع أرائهم راضون بدرجة كبيرة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المؤسسة.

وأوضحت الدراسة أن محور لباقة وأدب وتعاون الموظفين حصل على أعلى النسب وبمعدل 93 %، كما بلغ محور جودة المواد المعروضة 91 %، وفيما يتعلق بمحور تشكيلة واسعة من المنتجات وإدخال ماركات جديدة والتنويع فقد بلغت نسبته 89 %، وفيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات داخل أسواق المؤسسة ارتفع رضا المواطنين إلى 92 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نسبة رضا 82 %، كما ارتفع رضا المواطنين عن التخفيضات والعروض الترويجية التي تقوم بها المؤسسة بشكل شهري من 77 % العام 2018 إلى 93 % العام 2019.

ولفتت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أفضل الوسائل لدى المواطنين لمعرفة نشاطات المؤسسة بشكل عام، والتخفيضات والعروض الترويجية وبنسبة 68 % العام 2019 مقارنة بـ58 % العام 2018، تلاها التلفزيون بنسبة 33 %، ثم البروشورات بنسبة 17 %، ثم اللوحات الإعلانية الخارجية بنسبة 9 %، وأخيراً الإذاعة بنسبة 8 %.

وفيما يتعلق بمحور المنتجات التي يرغب رواد المؤسسة بتوفيرها لهم داخل أسواق المؤسسة، فقد أجاب أكثر من 50 % من عينة الدراسة أن المنتجات كافة متوفرة في أسواق المؤسسة، فيما أبدى 23 % من المواطنين رغبتهم بتوفير منتجات الخضار والفواكه، وطالب 15 % من المواطنين بتوفير اللحوم الطازجة، و8 % طالبوا بتوفير المخبوزات.

كما أظهرت الدراسة وجود ملاحظات على بعض المحاور وبنسب مختلفة كعدم توفر لوحات إرشادية لإرشاد الزبائن وحصلت على نسبة 19 %، وكذلك تأشير ووضع علامة على المنتجات بنسبة 19 %، وساعات عمل كافية في الأسواق بنسبة بلغت 5 %.

وأكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، في بيان أمس، أن المؤسسة مستمرة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين للوصول إلى رؤية المؤسسة المتمثلة بأن نكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وانتشارنا الجغرافي.

وأكد القضاة على مديري المديريات ومديري الأسواق بضرورة العمل على تحسين وتطوير الأداء وتلافي بعض السلبيات التي ظهرت في الدراسة، والاعتماد على نتائجها في وضع خطة لتطوير خدمات المؤسسة في جميع أسواقها للعام الحالي.

يشار إلى أنه تم جمع بيانات الدراسة عبر استبيان على أجهزة لوحية وشمل أسئلة عدة تتعلق بمدى رضاهم عن أقسام مختلفة من المؤسسة، كما تم استخراج النتائج عبر استطلاع شمل 9 أسواق رئيسية للمؤسسة منتشرة في مناطق المملكة كافة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستجيبين 1010.-(بترا)