ارتفاع وفيات كورونا إلى 2118 في الصين

بكين – ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2118 شخصا، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس.

وقالت اللجنة أن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألفا و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 شخصا بعد معالجتهم.

كما أعلنت لجنة الدولة لشؤون الصحة في الصين، أمس الأربعاء، أن طرق انتقال فيروس “كورونا المستجد” يمكن أن تتم عن طريق الهباء الجوي في حال تركيزه العالي داخل الغرف والمباني المغلقة.

من جهه اخرى نشرت وزارة الصحة الصينية نسخة أولية جديدة من البرنامج الوطني لتشخيص وعلاج فيروس كورونا المستجد، وتشمل قائمة الأدوية الموصى بها للعلاج “أربيدول” المضاد للفيروسات.

بترا