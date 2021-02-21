ارتفاع وفيات كورونا بين الأطباء إلى 35

عمان- نعت نقابة الأطباء الدكتور فايز عطا الرفاعي الذي انتقل الى رحمته تعالى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد، إن الطبيب توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ الاسبوع الماضي.

وأضاف ان الطبيب الرفاعي متقاعد من الخدمات الطبية وعمل ايضا في وزارة الصحة مشيرا إلى ان عدد الاطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 35 طبيبا.

ودعا الطراونة، الكوادر الطبية والعاملين في خط الحماية الأول إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية، من لبس الكمامة وغطاء الوجه الخاص بالأطباء، وذلك في ظل زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

كما طالب جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة ضرورة التقيد بوسائل السلامة العامة لتفادي خطر الإصابة بالفيروس، والاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة (065004545) للإبلاغ عن اي نقص بأدوات السلامة العامة.