ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 123.. و175 مصابا بحالة خطيرة

القدس المحتلة- أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 123 حالة، فيما سجلت 178 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 12046 حالة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 175 من المصابين بحالة صحية خطيرة، منهم 133 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما شفي 2195 مصابا.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية حول انتشار وباء كورونا، أن 49 بالمئة، أي 5004 من مرضى كورونا في إسرائيل، انتقلت العدوى إليهم بعد اختلاطهم مع مرضى تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، و40 بالمئة أصيبوا بالفيروس وهم في الخارج، وقدموا من الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تأخرت السلطات الإسرائيلية باتخاذ قرار بفرض قيود على القادمين منها تحسبا من تأثير ذلك على العلاقات بينهما.-(بترا)