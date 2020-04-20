ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 173

القدس المحتلة– أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في “إسرائيل” إلى 173، وارتفاع عدد الإصابات إلى 13654.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أن من بين عدد الإصابات توجد 150 حالة خطيرة منهم 114 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 134 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9326 بالطفيفة، بينما تماثل 3872 شخصًا للشفاء.

ويستدل من المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة الإسرائيلية يوميا أن وتيرة تعافي المصابين بالعدوى تواصل تفوقها على عدد المصابين الجدد الذين يتم رصدهم في “إسرائيل”.

ونظرا الى تراجع وتيرة انتشار العدوى بفيروس كورونا في كل من مدينتي القدس المحتلة و”بني براك”، فقد قررت وزارة الصحة الإسرائيلية هذا الصباح النظر في تخفيف حدة الإجراءات المشددة على هاتين المدينتين، وذلك بعد أن انتهى منتصف الليلة الفائتة الإغلاق التام الذي كان مفروضا على كلتا المدينتين.-(صفا)