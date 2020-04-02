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ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 29

منذ 32 دقيقة

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القدس المحتلة- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 والإصابات إلى 6211.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه “تم تسجيل 3 وفيات في ساعات فجر اليوم”.

وأضافت أن الوفيات بأعمار 95 و77 و78 عاما، وأن المتوفين كانوا يعانون من أمراض قبل إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211، بينها 29 وفاة.

وترتفع الوفيات والإصابات في إسرائيل على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى حوالي 195 ألفا.-(الأناضول)

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