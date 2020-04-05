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ارتفاع وفيات “كورونا” في نيويورك إلى 4159

منذ 31 ثانية
كورونا أميركا

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واشنطن – أعلنت مديرية صحة ولاية نيويورك تسجيل 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة في أحدث إحصائية لعدد ضحايا مرض كورونا في الولايات المتحدة الأميركية ما يرفع عدد المتوفين في الولاية إلى 4159.
وقال حاكم الولاية أندرو كومو لوكالات الأنباء المحلية والعالمية في مؤتمر صحفي أن هذه الحصيلة تسجل تراجعا طفيفا لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن “من المبكر” إعطاء نتائج وتوقعات .–(بترا)

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