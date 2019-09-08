ارتقوا بإطلالتكم هذا الصيف مع الإصدار المحدود الجديد من HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي

مع انطلاق الإصدار المحدود الجديد من HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي، أصبح بالإمكان الحصول على الجهاز المناسب لتحسين إطلالتكم هذا الصيف، حيث صُمم هذا الهاتف ذو الإصدار المحدود لمن يقدّرون الأناقة ويرغبون باستقطاب الأنظار والتميز بين الجميع.

استوحِيَ اللون الجديد للهاتف من حركة الغيوم المتدفقة المنعكسة على المسطحات المائية، ويعدّ أحد الإضافات المذهلة إلى أطياف ألوان سلسلة HUAWEI P30 Pro. وسواء كنتم في تجمع عائلي أو تحتفلون في الخارج مع الأصدقاء، سيستقطب الإصدار المبهر الجديد من HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي الاهتمام ويلفت الأنظار أينما كنتم.

وبالإضافة إلى اللون المذهل الذي يقدمه الهاتف HUAWEI P30 Pro، سيتمتع مستخدمه بمزايا متقدمة حائزة على الجوائز بفضل معداته القوية ومتانة بنيته ومكوناته. وتتضمن خصائصه أول نظام كاميرا رباعي من لايكا في العالم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة في أي ظرف، بالإضافة إلى رقاقة معالج Kirin 980 الذي يمنحه الأداء القوي والفعال، وبطاريته الهائلة بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن السريع من Huawei بقوة 40 واط التي تشحن ما يصل إلى 70% خلال نصف ساعة فقط.

ويمتاز هاتف Huawei الجديد بسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، ويمتلك خصائص عديدة مما يضمن لكم الاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو الجميلة التي التقطتموها في أجمل أوقاتكم ولقاءاتكم مع الأصدقاء والعائلة. وبفضل عمر البطارية الطويل والمعالج الذي يوفر أداءً قوياً وفعالاً، يمكنكم أن تطمئنوا لاستخدامه المستمر خلال الرحلات الطويلة وعطلات نهاية الأسبوع.

وتشمل الميزات الإضافية وحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 التي صُمّمَت لعشاق الألعاب وشاشة العرض الواسعة قياس 6.47 إنش، فضلاً عن تقنية المشاهدة الغامرةTechnology HUAWEI Acoustic Display التي تساعد في خلق تجربة مشاهدة أفضل عبر تقليص الحواف، بينما توفر خاصية بصمة الإصبع في الشاشة والشحن اللاسلكي العكسي واجهة استخدام تفاعلية بسيطة وحلول شحن مرنة.

ومع وجود عدد محدود فقط من الإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي، حان الوقت لزيارة المتاجر التي تبيع أجهزة Huawei والحصول على جهازكم قبل نفاذه أو عبر المتجر الإلكتروني https://huaweieshop.jo/. كما يأتي مع جهاز HUAWEI P30 Pro هدية مميزة وهي غطاء مزين من كريستالات سواروفسكي ® التي تجسد سحر الضوء المتلألئ. لذا لا تفوتوا إضفاء اللمسات الأنيقة والفاخرة على إطلالتكم هذا الصيف مع هذا الإصدار المحدود الرائع بـ 555 ديناراً فقط.