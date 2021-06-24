ارتياح طلابي لأسئلة “التربية الإسلامية”

ألاء مظهر

عمان – ارتسمت علامات التفاؤل والارتياح على طلبة الثانوية العامة في أول أيام امتحان الشهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) اليوم.

وامتحن طلبة الفروع الأكاديمية والمهنية في مبحث التربية الإسلامية، وأكد بعض الطلبة في أحاديثهم لـ”الغد” أن أسئلة كانت سهلة ومن المنهاج المقرر ولكنها دقيقة وبحاجة إلى تركيز عال أثناء الإجابة عليها، مضيفين أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيا.

أستاذ التربية الإسلامية الدكتور محمد أبو العسل قال، إن الامتحان يمكن وصفه بالسهل الممتنع.

وأضاف في تصريح لـ”الغد” اليوم أن أسئلة الامتحان كانت من ضمن المنهاج المقرر وان الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحصيل علامة كاملة،مؤكدا أن الامتحان راعى الفروقات الفردية بين الطلبة.

وأشار إلى أن الوقت المخصص للامتحان ساعة ونصف كانت كافية للإجابة على الأسئلة، موضحا أن هناك 20% من فقرات الأسئلة تتطلب مهارات عليا ولكن الامتحان بشكل عام جيد وليس عليه اي ملاحظات.

وكان نحو 143961 طالب وطالبة توجهوا اليوم الخميس لتأدية أولى جلسات الامتحان التي تنتهي في 15 تموز “يوليو” المقبل.

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