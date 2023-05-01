ارتياح “فيصلاوي” بعد تأمين مشاركة آسيوية تاريخية

يحيى قطيشات

عمان – تلقى جمهور الفيصلي، نبأ الحصول على الرخصة الآسيوية بفرحة كبيرة، أملا بتحقيق إنجاز للأزرق في المشاركة التاريخية بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل وللمرة الأولى في تاريخه.

وحملت منصات التواصل الاجتماعي إشادة من جماهير النادي في مختلف أنحاء المملكة، برئيس وأعضاء النادي الذين عملوا على مدار الفترة الماضية بجد وتفان لتسديد المستحقات المالية المترتبة على النادي للاعبين المحليين والمحترفين والأجهزة الفنية والإدارية.

ووجدت إدارة الفيصلي المنتخبة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، صعوبات عديدة في إنجاز ملف الرخصة الآسيوية نظرا للقضايا المتعددة التي كانت مرفوعة ضده من اللاعبين والمدربين للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، قبل أن يتم تجاوز هذه العقبات.

وقدم رئيس النادي م. نضال الحديد الشكر لأعضاء الإدارة على هذا الإنجاز الذي تحقق بعد جهد وتعب وإصرار من منظومة الفيصلي على تقديم هدية للجماهير الأصيلة، وأضاف عبر حسابه على “فيسبوك”: “يسعدنا اليوم أن ننهي جميع متطلبات الرخصة الآسيوية كما وعدناكم مسبقاً، وإننا ندرك بأنه هذا مكان الفيصلي الأساسي بين كبار القارة ومن هنا لا بد أن أشكر الأخوة أعضاء مجلس الإدارة على جهدهم المبذول طيلة الفترة السابقة إضافة إلى أعضاء الهيئة العامة وجماهير النادي والداعمين الذين لم يبخلوا بأي مجهود أو دعم في سبيل رفعة النادي الفيصلي. وما هذه إلا مجرد بداية”.

من جانبه قدر المدير الفني للفريق جمال أبو عابد، الجهود الكبير والواضحة من إدارة مجلس الإدارة في توفير متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وتأمين مشاركة تاريخية للفيصلي في دوري أبطال اسيا، وأضاف أبو عابد في حديث لـ”الغد”: “علينا أن نستفيد من المشاركة الأولى للزعيم في البطولة، ونحن عازمون كل العزم على الظهور بالمظهر الذي يليق بإسم وتاريخ الفيصلي وإنجازاته الآسيوية، الفريق متمرس في البطولات الآسيوية والعربية، وحمل لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، إضافة إلى مركز الوصيف في أكثر من بطولة عربية”.

وأكد أبو عابد أن تدريبات وتحضيرات الفريق للمشاركة في البطولات المقبلة، وأولها بطولة الدرع في الحادي عشر من الشهر الحالي، تسير وفق الخطة المرسومة.

وأوضحت جماهير الفيصلي أن الحصول على الرخصة الآسيوية، سيعطي إدارة النادي المزيد من الثقة والدعم نحو تحقيق تطلعات وآمال الفريق، وأن الهدف سيتركز بعد إنجاز الرخصة على توفير كافة وسائل الراحة للفريق في مشاركاته المحلية والآسيوية، وتأمين المبالغ المالية المطلوبة خصوصا أن الإدارة دفعت مبالغ عالية لتحقيق هذه المشاركة”.

وكان الوحدات الذي حصل على الرخصة الآسيوية أيضا الى جانب الحسين إربد، أول فريق أردني يشارك في دوري أبطال آسيا حيث ظهر في آخر نسختين.

ويشارك فريقا الفيصلي “بطل الدوري” والوحدات “بطل الكأس” في المنافسات الآسيوية بشكل رسمي، بعد الحصول على الرخصة الآسيوية، فيما ينتظر فريق الحسين إربد “ثالث الدوري” ما ستسفر عنه مشاركة الوحدات في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا، وفي حال تأهل الوحدات إلى دوري الأبطال، سيخوض الحسين إربد منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، وفي حال فشل الوحدات في تحقيق المهمة، سيعود للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد، ويفقد الحسين إربد فرصة التواجد في البطولة.