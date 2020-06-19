ارتياح كبير لإعلان اتحاد التايكواندو استئناف دوري الناشئين

خالد المنيزل

عمان – أبدى عدد كبير من لاعبي ولاعبات ومدربي وأصحاب المراكز وحكام رياضة التايكواندو، ارتياحهم الكبير لإعلان اتحاد اللعبة عن تحديد موعد الجولة الثانية من الدوري العام لفئة الناشئين، التي ستقام يومي السابع والثامن من شهر آب (اغسطس) المقبل، وموعد فحوصات الترقية للحزام الأسود واحد دان وبوم يوم 27 حزيران (يونيو) الحالي، وفحص الترقية 2-3 دان وبوم، 4-5 دان يومي الجمعة والسبت في الثالث والرابع من تموز (يوليو) المقبل، الأمر الذي زاد من إقبال عودة اللاعبين واللاعبات للتدريب، من أجل المشاركة في تصفية المنتخب، أو المشاركة في فحوصات الترقية.

وحدد اتحاد التايكواندو شروطا استثنائية للفحوصات، نظرا للوضع الصحي وتفشي وباء “كورونا”، وستجري فحوصات الترقية في قاعة اتحاد اللعبة في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس.

وذكر الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات، أن البطولة ستستأنف بحسب التعليمات المعلن عنها سابقا، وكانت هذه الجولة توقفت في آذار (مارس) الماضي، بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب وباء “كورونا”، وسيتم السماح للمراكز والأندية بسحب وإضافة وتغيير أوزان اللاعبين المسجلين سابقاً، وفي موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل.

وكانت الأندية والمراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو قد تكبدت خسائر كبيرة، جراء إغلاق مقارها بعد قرار الحكومة والجهات المختصة وقف النشاطات، ومنع التجمعات في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب وباء “كورونا”، وتعد هذه الأندية ومراكز رياضة التايكواندو مصدر رزقها الرئيسي.

وكان مركز الفارس للتايكواندو، قد حل بالمركز الأول في الجولة الأولى من دوري الناشئين، وسيطر نجومه على المركز الأول لفئة الذكور، تلاه النخبة ثانيا، وأشبال الشمال ثالثا، وفي قطاع الإناث حل الفارس أولا، وعجلون وصيفا، والليث ثالثا، وفي المجموع العام نال “الفارس” المركز الأول برصيد 1090 نقطة، وجاء ثانيا النخبة بـرصيد 285 نقطة، وعجلون ثالثا 179 نقطة.

إيجابية الدوري والفحوصات

قال رئيس لجنة الحكام محمد راغب، إن عودة النشاط تمنح الحكام حيوية، وهذا يتطلب من الحكم الاستعداد ومراجعة القانون والمواقف المتعددة التي تمنحه ثقة جديدة، مبينا أنه تواصل خلال فترة التوقف مع الحكام كافة، في تحليل وشرح الكثير من المواقف التحكيمية، وهم جاهزون لاستكمال الدوري الذي يعد أمرا إيجابيا لعودة الروح من جديد للعبة والحكام.

أما مدرب المركز العربي في منطقة أم السماق، عمار فهد، فقال إن الإقبال على التدريب في المرحلة الحالية ضعيف نظرا لتخوف الناس من تفشي فيروس “كورونا”، لكن بسبب الإعلان عن دوري الناشئين والفحوصات بدأ اللاعبون واللاعبات بالعودة من جديد للمشاركة في الدوري وفحوصات الترقية.

أما المدرب يوسف عصفور “مدير مركز عصفور في الزرقاء”، فقال إن الإقبال غير مشجع من الممارسين الجدد، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يعاني منها الناس، مبينا أن هناك إقبالا متوسطا من اللاعبين القدامى، لكن الإعلان عن مواعيد الفحوصات زاد من إقبال اللاعبين واللاعبات على العودة للتدريب.

وبين مدير مركز الشلول في إربد أسامة الشلول، أن العودة للتدريب وفتح المراكز تعد بحد ذاتها إيجابية، لأن أولياء الأمور يبحثون عن بديل إيجابي لأولادهم، والاستفادة من المواعيد الجديدة لفحوصات الترقية والمشاركة في الدوري.

أما مدرب مركز النخبة في مرج الحمام وناعور، حكمت الحسامي، فقال إن الأندية القديمة تستطيع الاستمرار باللاعبين القدامى والمميزين، الذين يبحثون عن المشاركة في الدوري والفحوصات، من أجل المحافظة على مكتسباتهم، بينما ما تزال الأندية الجديدة تعاني من ضعف الإقبال.

تعليمات الفحوصات

أشار الناطق الإعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، إلى أنه بسبب الظروف الذي يمر بها الوطن، يعد هذا الفحص استثنائيا، وستطبق معايير السلامة العامة على النحو الآتي: يعقد الفحص بدون حضور الجمهور، ومن خلال حضور اللاعبين إلى مقر الفحص بلباس التايكواندو، وحضور مدرب واحد فقط مع لاعبي المركز، وارتداء الكمامات والكفوف فقط للمدربين واللجان العاملة،

وستكون فعاليات الفحص المطلوبة: أداء البومسي الإجباري فقط (بومسي 8) ولا يوجد بومسي اختياري، وأداء الحركات الأساسية من الثبات، والحركات الهوائية (بدون قتال)، وطلب الاتحاد من المدربين التعاون والتقيد التام بمعايير السلامة العامة.