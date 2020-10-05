ارجاء اعلان قائمتي “النشامى والرديف” في ظل مستجدات الوضع الوبائي

عمان – الغد – قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب فيتال بوكلمانز، إرجاء إعلان قائمتي النشامى والمنتخب الرديف والتي كانت مقررة مساء اليوم الاثنين في ظل مستجدات الوضع الوبائي وظهور عدد من الإصابات بين لاعبي دوري المحترفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخب الأول والرديف، لتقييم المستجدات وأثرها على إقامة المعسكرين التدريبيين الأسبوع المقبل.

وأكد فيتال أن إرجاء إعلان القائمة، جاء لتقييم مستجدات الوضع الوبائي وانتظار نتائج فحوصات كورونا التي ستخضع لها أندية المحترفين كافة خلال اليومين القادمين، ضمن الإجراءات الوقائية للاتحاد الأردني لكرة القدم للحفاظ على السلامة العامة، قبل إعلان القائمة والاستقرار على إقامة المعسكر، أو إلغائه للنشامى و”الرديف”.