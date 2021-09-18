ارخاغة يمثل الأردن في نزالات عالمية بأميركا

عمان – الغد – يسعى البطل الأردني هاشم ارخاغة لمواصلة تحقيق الانتصارات في لعبة الفنون القتالية المختلطة،حيث يلتقي في نزال مرتقب مع الأميركي دوبسون، ضمن منافسات بطولة دانا وايت للفنون القتالية.

وأشار اتحاد الجوجتسو في خبر صحفي، اليوم السبت، إلى أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مدينة لاس فيغاس الاميركية.

ويطمح ارخاغة لتحقيق الانتصار السابع على التوالي بمسيرته بالفنون القتالية المختلطة، وتمنح المنظمة الفائز فرصة الحصول على عقد يمكنه من المشاركة في بطولات أكبر منظمة في العالم للفنون القتالية،ورغم صعوبة المنافسة وأمام خصم عنيد حقق هو الآخر خمسة انتصارات متتالية، وكلاهما لم يعرف حتى الآن طعماً للخسارة في بطولات لعبة الفنون القتالية المختلطة “ام ام ايه “واستعد البطل ارخاغة لنزاله العالمي في الأردن من خلال معسكر تدريبي، أعقبه سلسلة من التدريبات في ولاية لاس فيغاس التي تستضيف الحدث العالمي، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم بالفنون القتالية “ام ام ايه”.

ويحظى ارخاغة بدعم ومتابعة سمو الأمير حسين بن ناصر ميرزا رئيس الاتحاد الأردني للجوجيتسو، حيث أكد سموه أن مشاركة ارخاغة في هذه البطولة يعزز من المكانة الكبيرة التي وصلت إليها الرياضة الأردنية بشكل عام ورياضة الفنون القتالية المختلطة بشكل خاص.

وتمنى له تحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته المثيرة في كبرى بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة التي باتت تحظى باهتمام كبير في الأردن وعلى مستوى العالم.