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اردوغان: 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا

منذ 4 ساعات

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عمان- أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت، ان 18 ألف مهاجر يتواجدون على الحدود بين تركيا وأوروبا.
وذكرت وكالة الاناضول التركية، أن اردوغان أكد في كلمته أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن أنقرة لن تغلق الحدود أمام طالبي الهجرة عبر تركيا، مضيفا “لقد قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، لم يصدقونا، فتحنا والآن يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويتوقع أن يصل عددهم اليوم إلى 25 ألفا”.
وأوضح اردوغان أن تركيا تستضيف 7ر3 مليون سوري، “ولا طاقة لنا لاستيعاب موجة هجرة جديدة”، لافتا إلى أن بلاده لم تعد تثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين.-(بترا)

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