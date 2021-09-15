ارسلان: التعليم الجامعي لا ينمي ثقافة الريادة والابتكار

الغد- في تقرير صحفي نشر في صحيفة الغد حول ريادة الأعمال قال الرئيس التنفيذي لمنظمة “تي تي اي” -منظمة غير ربحية متخصصة في نشر ثقافة ريادة الأعمال- بلال ارسلان “إن لدينا مشكلة في بيئة ريادة الأعمال لها علاقة بالنظام التعليمي الأساسي وفي الجامعات كون هذا النظام لا ينمي ثقافة الريادة والابتكار لدى الشباب من الصغر وعلى نطاق واسع، ليصطدموا بواقع مرير لدى تأسيسهم مشاريعهم في المستقبل، رغم بدء تقديم بعض الجامعات مساقات متخصصة في ريادة الأعمال، وقيام بعض المؤسسات الخاصة بتعليم وتدريب الصغار على ريادة الأعمال”.

وأشار ارسلان الى عدم استقرار التشريعات والضرائب في الأردن، وهو الذي يشكل تحديا كبيرا أمام الرياديين والمستثمرين أيضا.