ارسنال يعلن ترقية أرتيتا لمنصب مدير الفريق الأول لكرة القدم

لندن – أعلن نادي آرسنال عن ترقّي مدربه ميكيل أرتيتا في الهيكل التنظيمي للنادي ليصبح مديرا للفريق الأول لكرة القدم، وهو المنصب الذي سيتحمل فيه المزيد من المسؤوليات.

وأكد فيناي فينكاتيشام، الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام “ميكيل معنا منذ نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي والتسعة أشهر الأخيرة كانت الأكثر تعقيدا في تاريخ النادي. وبالرغم من كل ذلك نجح أرتيتا في التقدم بالفريق إلى الأمام”.

وخلال الفترة التي قاد فيها المدرب الإسباني الـ”جانرز” نجح في حصد بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، وكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول، وهو ما ضمن تواجد الفريق في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وأضاف فينكاتيشام “الشيء الواضح منذ اليوم الأول هو أنه يقوم بما هو أكثر من قيادة الفريق. وبهذا قمنا بتغيير منصبه متخذين خطوة للأمام”. – (إفي).