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ارشادات الدفاع المدني للوقاية من موجة الحر

منذ ساعتين

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عمان- دعت مديرية الدفاع المدني إلى اتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر السائدة، كما دعت المواطنين الى الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.

ونصحت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة ويفضل غير الداكنة، ووضع أغطية الرأس الواقية والقبعات، واخذ قسط من الراحة خصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة وبخاصة في منطقة الأغوار والعقبة.

كما نصحت بتجنب التسوق في وقت الذروة (الظهيرة)، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوق وتجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق. ودعت إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة، كما دعت إلى عدم تحميل اباريز الكهرباء أكثر من طاقتها خلال تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد.

(بترا)

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