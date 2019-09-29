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ارشيدات: القانون يعاقب بالحبس بين يوم و6 أشهر لمن لا يلتزم بـ”وقف الإضراب”

منذ 3 ساعات
مازن ارشيدات نقيب المحامين

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حمزة دعنا

عمان– كشف نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أن الامتناع عن الالتزام بقرارات المحاكم يعرض مرتكبيه لعقوبة بالحبس من يوم إلى 6 أشهر، في إشارة إلى قرار المحكمة الإدارية “المستعجل” الذي صدر اليوم ونص على وقف إضراب المعلمين “مؤقتا” إلى حين البت في الدعوى التي أقامها وليا أمر ضد إضراب المعلمين.

وبين ارشيدات لـ”الغد” أن قرار المحكمة هو إجراء مؤقت إلى أن تبت المحكمة فيه بشكل نهائي، موضحا أنه يحق للنقابة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وبشكل مستعجل على أقصى تقدير اليوم لأنه قرار مستعجل.

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