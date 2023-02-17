“ارفع قدراتك” برنامج جديد لدعم وتطوير 20 مشروعا اقتصاديا

طارق الدعجة

عمان- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اخيرا برنامجا جديدا ” ارفع قدراتك 2023″ والذي يهدف إلى تطوير مختلف العمليات الانتاجية والادارية والتسويقية والتكنولوجية في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة.

ويسعى البرنامج الذي اطلعت “الغد” على تفاصيله الى تقديم دعم مالي وفني على شكل منح غير مستردة لاكثر من 20 مشروعا يعمل بالقطاع الصناعي، الحرفي، الزراعي، الخدمي” في مختلف محافظات المملكة.

ويسعى البرنامج الذي رصد له 300 ألف دينار الى زيادة القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات الأردنية وقيمتها المضافة وتطوير الشركات القائمة من ناحية النظم الادارية والمالية والتكنولوجية والمساعدة في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني بإضافة شراء أجهزة ومعدات تشغيلية.

وبحسب تفاصيل البرنامج تتمثل قيمة وطبيعة الدعم المقدم من المؤسسة على شكل دعم فني ومالي يغطي 70 % من كلف المشروع المؤهل وبحد أقصى 15000 دينار فيما تبلغ قيمة المساهمة المطلوبة من صاحب المشروع 30 % كحد أدنى.

وحول آليات الدفع بموحب هذا البرنامج الذي يواصل استقبال الطلبات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل يتم دفع 80 % كحد اقصى من قيمة المنحة وبسقف 12000 دينار كدفعة أولى عند توقيع الاتفاقية فيما يحق للمؤسسة تجزئة الدفعات على أكثر من دفعتين وتستكمل قيمة المنحة النهائية عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع.

وحددت المؤسسة شروطا ومعايير للاستفادة من خدمات البرنامج منها أن تكون الشركة ربحية ومسجلة لدى الجهات الرسمية الاردنية على ألا تكون من الشركات المساهمة العامة وأن تكون مملوكة من القطاع الخاص بالاضافة الى أن تكون الشركة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب ويمكن الاستثناء بموافقة المدير التنفيذي.

ويغطي البرنامج تكاليف متعددة منها معدات أجهزة الحاسوب والأنظمة المحوسبة وأتمتة النظم التشغيلية والتسويقية والادارية للشركة وسيارات نقل ومعدات تشغيلية وأنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات وتطوير البنية التحتية للمشروع وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك الأنشطة اللازمة للتحول الى الاقتصاد الأخضر.

كما يغطي البرنامج في مجال بناء القدرات الحصول على المشورة الفنية بخصوص تحسين جودة المنتج ولتمكين الشركة من الايفاء بمتطلبات الشركة المستوردة من الشروط الفنية التدريبات الفنية في مجالات أساليب التصنيع، الادارة، البيع والتسويق، أنظمة الجودة وغيرها الحصول على شهادات المطابقة والاعتماد الفني وفقا لمتطلبات الشركة المستوردة وتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية.

وسيتم اختيار الشركات وفقا لنتائج التقييم الإداري والفني في المؤسسة وسيتم إعطاء الأولوية الى المشاريع التي لديها الخطط الهادفة الى تطوير المنتجات من خلال الحصول على شهادات المطابقة الدولية المعتمدة ولأنشطة الهادفة الى زيادة المبيعات والتشغيل وتطوير نوعية المنتجات وتنافسيتها واستدامتها و التصنيع والأمن الغذائي.