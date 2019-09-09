“ختامها مسك”.. مشوار “صقور النشامى” في المونديال.. أرقام واحصائيات

خالد العميري

عمان – أسدل المنتخب الوطني الستار على مشاركته التاريخية الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة السلة (الصين 2019)، بعد مشاركته الأولى قبل نحو 9 أعوام وتحديدا في تركيا يوم 28 آب (اغسطس) من العام 2010.

“صقور النشامى” حلّقوا اليوم فوق السحاب، محققين فوزاً هو الأول في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بمونديال العمالقة والذي جاء على حساب المنتخب السنغالي بنتيجة (79-77) – حيث يحتل الأخير المركز 37 وفقاً للتصنيف الأخير الصادر عن “فيبا”، وشارك 5 مرات ببطولة العالم، وحصل على 5 ذهبيات في بطولة أمم افريقيا.

وبعد أن فقد المنتخب الوطني فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، تعاهد اللاعبون على تعويض جمهور كرة السلة الأردنية، عن الصورة الباهتة التي ظهروا بها أمام كندا في المباراة الماضية “تحديد المراكز”، والتي تمثلت بخسارتهم الكبيرة (71-126)، كانت قد سبقتها 3 خسائر في مباريات الدور الأول أمام الدومينيكان (76-80) وفرنسا (64-103) وألمانيا (62-96).

المجنس الأميركي دار تاكر – الذي احتفظ بمركزه في التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني – كان أفضل لاعب مسجل لـ “الصقور” في مباراة اليوم أمام السنغال بـ 34 نقطة (11 رمية حرة و 20 نقطة من داخل القوس وثلاثية) خلال 38:13 دقيقة لعب، كما كان اللاعب الأفضل على مستوى المتابعات بـ (11) كرة.

وجاء “المخضرم” موسى العوضي في المركز الثاني كأحد نجوم كتيبة “الصقور” أمام المنتخب السنغالي، حيث سجل 18 نقطة (6 نقاط من داخل القوس و4 ثلاثيات) خلال 34:44 دقيقة لعب، يليه القائد زيد عباس وفريدي بتسجيلها 16 نقطة بالمناصفة فيما بينهما، علماً أن الأخير كان الافضل تمريرا لـ “الصقور” بـ 9 كرات.

وسجل يوسف أبو وزنة 5 نقاط مع 3 سرقات، مقابل 3 نقاط لكل من أحمد حمارشة ومحمود عابدين، فيما لم يوفق أمين أبو حواس وجوردان دسوقي ومحمد شاهر بتسجيل أي نقطة، في اللقاء الذي غاب عنه أحمد دويري.

وبلغ أجمالي النقاط المسجلة للمنتخب الوطني في سلة السنغال 79 نقطة، منها 17 نقطة من الرميات الحرة من أجمالي 20 رمية، بنسبة نجاح بلغت 85%، فيما سُجلت 22 تصويبة ثنائية من اجمالي 44 تصويبة، بنسبة نجاح 50%، بينما لم يكن سلاح الثلاثيات مثالياً للمنتخب الوطني، بعدما سدد اللاعبون 20 كرة من خارج القوس، استقرت 6 منها في سلة السنغال، بنسبة نجاح بلغت 30%.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني بـ 30 متابعة تحت السلتين (25 دفاعية و 5 هجومية)، فيما نجح السنغاليون بـ 46 متابعة (30 دفاعية و 16 هجومية) نظراً لأن معدل أطوالهم يعتبر من الأعلى بالبطولة (203 سم).

وسجل “صقور النشامى” 19 نقطة من المتابعات و 14 نقطة من “فاست بريك” و 6 نقاط من الفرصة الثانية، وقام لاعبي المنتخب بـ 10 سرقات ناجحة للكرة و13 تمريرة و12 عملية تحول و16 خطأ، مقابل بلوك يتيم كان من نصيب “المقاتل” أحمد الحمارشة.

وعلى مستوى كافة المباريات التي خاضها المنتخب الوطني في “مونديال الصين”، خاص “الصقور” 5 مباريات، خسروا 4 وفازوا في واحدة بنسبة 20%، فيما سجلوا 352 نقطة مقابل 482 نقطة سجلت في سلة المنتخب، بفارق (-130).

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