اريكسن يسعى لتقديم أوراق اعتماده في “ديربي ميلانو”

روما – يريد صانع اللعب الدنماركي كريستيان اريكسن نفض غبار مرحلة أخيرة صعبة مع توتنهام الانجليزي كان فيها بمثابة “خروف أسود”، لالهام انتر في البحث عن لقبه الاول منذ العام 2010، عندما يستقبل جاره اللدود ميلان الاحد في المرحلة 23 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وانضم ابن السابعة والعشرين الى انتر الشهر الماضي مقابل 22 مليون دولار اميركي، بعد ستة مواسم ونصف مع نادي شمال لندن، لكن عقد الدنماركي كان سينتهي في حزيران/يونيو المقبل، وقد عبر مرارا عن رغبته بخوض تحد جديد بعد بلوغ فريقه السابق نهائي دوري أبطال أوروبا.

Christian Eriksen says he was "the black sheep" at Spurs.

انقلبت عليه جماهير النادي ما دفعه الى القول لشبكة “بي بي سي” البريطانية “أُلقَي باللوم علي لكثير من الاشياء، لكوني الرجل السيء. قرأت اني كنت اللاعب السيء في غرف الملابس، منذ عبّرت عن رغبتي بالمغادرة، لم يكن جيدا ان اكون هناك”.

وعبّر اللاعب الموهوب عن ارتياحه لفتح صفحة جديدة في ايطاليا، بقوله: “انجلترا في السنوات الاخيرة كانت مرهقة جدا. بعد ما قلته في الصيف، اصبح الامر، متى سيرحل؟”.

وتابع اللاعب القادم الى توتنهام في 2013 من اياكس امستردام الهولندي: “بعد كل مباراة (كانوا يقولون)، هل سيرحل؟ الا يريد الرحيل؟، بالطبع تحدث كثر عن الموضوع”.

وأردف اللاعب الذي كان قريبا من الانضمام الى مانشستر يونايتد، قائلا: “اذا كان عقدك قصيرا، تكون مثل الخروف الاسود (تعبير يستخدم في انجلترا لوصف عضو غريب داخل مجموعة ما)، بالطبع قمت بالمقابلة، كنت صريحا جدا. شعرت بانه يجب ان اكون صريحا”.

لعب اريكسن اساسيا في مباراة انتر الاخيرة على ارض اودينيزي، وبعد خروجه في الدقيقة 58 سجل زميله البلجيكي روكيلو لوكاكو هدفي الفوز، ثلاث نقاط أبقت “نيراتسوري” على مسافة ثلاث نقاط من يوفنتوس المتصدر، لكن بفارق 19 نقطة عن ميلان قبل مواجهتهما على ملعب “سان سيرو”.

وصحيح ان ميلان يحتل المركز الثامن الا انه لم يخسر في آخر خمس مباريات، خصوصا بعد عودة مهاجمه السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش من الولايات المتحدة، حيث عاد زلاتان الى التمارين بعد غيابه بسبب المرض عن المرحلة السابقة، حيث أهدر ميلان نقطتين بتعادله مع فيرونا 1-1.

لكن الهداف البالغ 38 عاما شارك في تمارين المدرب ستيفانو بيولي، مع زميله العائد من اصابة طويلة ايضا الارجنتيني لوكس بيليا، وعن امكانية مواجهة زلاتان الاحد، قال اريكسن: “يملك اسماً كبيراً، وهناك ايضا (مواطنه المدافع) سايمون كاير. تحدثت معه عندما كان في اتالانتا. ستكون اول مرة اواجهه (كاير) وبالتالي الامر ممتع. آمل في ان نظهر مكانتنا في الدوري”.

وعلى غرار اريكسن، اشاد لوكاكو بزلاتان صاحب الانجازات المتعددة في الملاعب الاوروبية والقادم في كانون الثاني/يناير الماضي من لوس انجليس غالاكسي الاميركي، واعتبره “بطلا رائعا ومحترفا”.

وقال لوكاكو انه تعلم الكثير من زلاتان عندما لعبا سويا في مانشستر يونايتد الانجليزي “ايبرا بطل، احترمه”.

وأضاف عن زلاتان الذي سجل هدفين في خمس مباريات: “في مانشستر كنت اتدرب معه كل يوم، كان اجمل شيء بالنسبة لي. من الجيد ان العب ضده.. بالنسبة لي من الطبيعي ان يقوم بهذه الامور بعمر الثامنة والثلاثين. يعمل كثيرا. كان ينصحني دوما في مانشستر”.

