“ازرع وطن”.. حملة تمكّن صغار المزارعين وتعيد الحياة لأراض “بور”

منى أبوحمور

عمان– لم تتوقع السبعينية أم علي أن يتحول حلمها يوما إلى حقيقة وتراه أمام عينيها، فبعد عامين من العمل والاجتهاد والشغف بمساندة عائلتها، استطاعت أن تحول أرضها البور إلى جنة خضراء، تسر الناظر اليها.

رغبة الأرملة أم علي في إيجاد دخل لها ولعائلتها والاستفادة من أرضها البور الواقعة في وادي الحوارات بمنطقة الأغوار، دفعتها لزراعتها بأشجار مثمرة بمساعدة زوجة ابنها ميرفت، وذلك بعد أن أخذت دورات في الزراعة والبحث عن طريقة تمكنهما من زراعة الأرض والاستفادة من خيراتها.

أم علي واحدة من المئات اللواتي حصلن على دعم من حملة “ازرع وطن” التي أطلقتها “العربية لحماية الطبيعة” لتمكين صغار المزارعين من زرع أراضيهم وتحسين مستواهم المعيشي.

تروي أم علي والسعادة تملأ قلبها كيف أصبحت هذه الأرض البور مزرعة خضراء مليئة بالأشجار المثمرة، تفوح منها رائحة الليمون والبرتقال والجوافة، وأصناف أخرى من الحمضيات التي بدأت تجني ثمارها بعد عامين من زراعتها.

تقول “قبل سنتين كانت أرضنا بورا، والآن صارت تعطينا ثمارا، والقعدة فيها بترد الروح”، فبعد سنين مرت على أسرة أم علي لم تجد خلالها قوت يومها، تمكنت وعائلتها من تحقيق دخل جيد، بفضل حملة “ازرع وطن” التي مكنتها من زراعة أرضها وبيع منتجاتها.

وتتابع “الدخل في بدايته قليل، لكن الحمد لله الشجر يثمر مرتين في الموسم”، لافتة إلى الدور الكبير الذي تقوم به زوجة ابنها “ميرفت” في متابعة الزراعة والحفاظ على الأشجار.

حرصت ميرفت على سقي الأشجار في بداية المشروع يدويا؛ حيث كانت تسقي 400 شجرة، حتى تمكنت بعد وقت من بناء شبكة ري بالتنقيط بعد تحسن المشروع وتحقيق دخل.

وفي الشونة الشمالية، أعادت حملة “ازرع وطن” الأمل لخميس شيحان، بعد أن بدأ ببيع أرضه قطعة تلو الأخرى لعدم قدرته على شراء الأشتال وزراعتها.

الحملة زادت من تمسكه بأرضه وأعادت الحياة لقلبه، شاكرا الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الحملة في تمكين المزارعين وتقديم الأشتال المتنوعة لهم ليتمكنوا من تحويل أراضيهم إلى جنان خضراء بعد أن كانت بورا.

جانب من نشاطات حملة “إزرع وطن” – (من المصدر)



ويقول شيحان “فتحت “ازرع وطن” بيوتا كانت مغلقة وأعادت أراضي كانت معروضة للبيع، كما أسهمت في رفع وعي المزارعين بضرورة الحفاظ على أراضيهم وزراعتها وقدمت لهم الأشتال”. ويضيف شيحان “أن الغور جنة والأشجار تخرج من هذه الأرض للمدن بتعب وشقاء المزارعين من الشونة الشمالية لدير علا ومنطقة الغور كاملة؛ حيث ينصح أعضاء الحملة الناس بعدم بيع أراضيهم والحفاظ عليها ومساعدتهم بدلا من أن تباع، فالمزارع الأردني أولى بخيراتها”. يقول “تمكنت من زراعة 300 شتلة والحمد لله خيرهم جاي”، مقدرا وقوف الحملة إلى جانب المزارعين، فالزراعة هي ثروة البلد”، لافتا إلى أن الدعم المادي لمزارعي الأغوار رجالا ونساء أشعرهم بالأمان.

دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تحقيق دخل من خلال الزراعة وتخفيض معدل الفقر والبطالة، كلها أمور تسعى إليها حملة “ازرع وطن” التي أطلقتها “العربية لحماية الطبيعة” ضمن برنامج القافلة الخضراء خلال الأسبوع الماضي.

تهدف حملة “ازرع وطن”، بحسب المدير العام للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجعة، إلى دفع القطاع الزراعي الأردني وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وتوفير مصدر دخل إضافي لصغار المزارعين وتخفيض معدل الفقر والبطالة وأيضا زيادة الرقعة الخضراء.

وتتنقل الحملة، وفق الجعجعة، ضمن برنامج القافلة الخضراء وبالشراكة مع إذاعة “ذهب” من منطقة ريفية الى أخرى في الأردن، سعيا لدعم صغار المزارعين الأردنيين من خلال إقامة مشاريع زراعية مستدامة، والتركيز على زراعة الأشجار المثمرة؛ حيث جاءت هذه الفكرة لتوسيع مشروع القافلة الخضراء، مؤمنين أن أساس نهضة الأوطان في الزراعة.

وتضيف “إن جمال هذه الحملة في بساطتها من خلال زراعة الأشجار المثمرة، لتلبية أهداف استراتيجية وطنية واقتصادية واجتماعية خيرية أيضا”؛ حيث تهدف أيضا إلى رفع الوعي المجتمعي وتشجيع الأنشطة التطوعية لتكون أساس عمل الحملة، لافتة إلى أنه يتم جمع التبرعات لزراعة الأشجار ومن ثم إشراك الناس من جميع فئات المجتمع وتشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات والأفراد في القطاع الخاص.

وتقول الجعجعة “إن أحد أهم أهداف حملة “ازرع وطن” تحقيق السيادة الغذائية وهي حق الشعوب والدول، ويتضمن ذلك الحق في الغذاء وإنتاجه والوصول إلى موارده، وليس الاعتماد على الاستيراد”.

جانب من نشاطات حملة “إزرع وطن” – (من المصدر)



وتبين أن الحملة تسعى لدعم صغار المزارعين الأردنيين؛ إذ إن الكثير منهم لم يعد باستطاعته تأمين مستلزمات الزراعة؛ حيث إن 50 % من مزارعي وادي الأردن لم يستطيعوا زراعة أراضيهم واستثمارها، في حين أن 40 % مطلوبون للتنفيذ القضائي لعدم مقدرتهم على تسديد ديونهم، وفق الجعجعة.

المستهدف الأساسي للحملة، بحسب الجعجعة، هو المزارع، منطلقين من مقولة جبران خليل جبران “تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة: فلاح يغذيه وجند يحميه ومعلم يربيه”.. وحان الوقت للوقوف مع المزارعين “الفلاحين”، فلا توجد نهضة وتنمية اقتصادية أو نمو لقطاعات إنتاجية في ظل غياب القطاع الزراعي، لذلك يجب دعم هذا القطاع ضمن خطة استراتيجية وطنية مهمة.

وتعمل الحملة، بحسب الجعجعة، ضمن برنامج القافلة الخضراء الذي بدأ منذ 15 عاما بجميع محافظات المملكة انطلاقا من الأغوار الشمالية والجنوبية وصولا إلى الكرك ومادبا وجرش وعمان والسلط.

وتقول “الحملة ستقوم بالزراعة في العديد من الأماكن الملائمة للزراعة واختيار الأشجار بما يتناسب مع المناخ والتربة ووفرة المياه والطلب عليها في السوق المحلي”.

وتتابع “نحن نعلم الوضع المائي في الأردن، لذلك سنركز على المحاصيل التي لا تعتمد على مياه كثيرة والتأكد من استخدام أساليب ري بكفاءة عالية”.

وتضيف “أن الفكرة من الزراعة في الحملة التركيز على المحاصيل التي تحمل قيمة غذائية عالية ومفيدة للمزارعين؛ حيث تسعى الحملة لزراعة 6000 شجرة خلال العام الواحد، وزرعت في الافتتاحية أكثر من 650 شجرة”.

وستكون فعاليات الحملة الزراعية في الموسم المطري والأجواء غير الجافة لغايات كفاءة استخدام المياه؛ حيث تبدأ بشهر تشرين الأول (اكتوبر) وتنتهي في شهر نيسان (إبريل).

وتستدرك الجعجعة بأن عمل الحملة لا ينتهي بزراعة الأشجار؛ حيث يوجد حملات متابعة للتأكد من وضع الأشجار، فضلا عن تقديم الاستشارات للمزارعين ومساعدتهم من خلال خبراء، فمعظم الزراعة كانت في أراض لقدامى المزارعين لديهم خبرة في أساسيات الزراعة، لكن ذلك لا ينفي متابعة أي نقص أو مشكلة يعانون منها وهذا شيء مفيد.

إحدى أهم ميزات حملة “ازرع وطن”، بحسب الجعجعة، هي عدم أخذ تمويل أجنبي والاكتفاء بالتمويلين المحلي والعربي، وذلك وفق ما تقول يعطي “مصداقية عالية” من جهة عند الناس، والعمل بأهداف واضحة وأولويات وطنية من جهة أخرى.

وتشعر بالفخر من “استقلالية” الحملة، ولكن في الوقت ذاته تعد تحديا كبيرا لقلة دعم القطاع الزراعي؛ حيث انخفضت نسبة الدعم عبر الأعوام الماضية، فضلا عن غياب التوعية بأهمية هذا القطاع.

إلى ذلك، يوجد ضمن الحملة برنامج السيادة على الغذاء الذي يعنى بتأثر السياسات والقوانين والقرارات المتعلقة بالزراعة والغذاء؛ حيث مثلت “العربية لحماية الطبيعة” الأردن في مؤتمرات دولية وفي الأمم المتحدة.

وتشدد الجعجعة على أن زراعة الشجر وحدها لن تحل مشاكل القطاع الزراعي ما لم يتم تعديل التشريعات والسياسات الزراعية، مبينة أن الحملة تحاول تقديم كل الدعم للمزارع ليضاعف ذلك من تمسكه بأرضه.