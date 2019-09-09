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اسبانيا تقسو على جزر فارو بتصفيات كأس اوروبا 2020

منذ ساعتين

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خيخون (إسبانيا) – حقق المنتخب الإسباني فوزه السادس تواليا إثر تغلبه على جزر فارو برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس أوروبا 2020 الاحد في خيخون.

وسجل كل من رودريغو مورينو ثنائية للماتادور الاسباني في الدقيقتين (13 و50) والبديل باكو ألكاسير في الدقيقتين (90 و90+3) الأهداف.

ورفع منتخب “لا روخا” رصيده الى 18 نقطة من 18 ممكنة ليدنو خطوة اضافية من النهائيات القارية المقررة في 12 دولة صيف عام 2020 على ان يقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

وتتقدم اسبانيا بفارق 7 نقاط عن منافستها المباشرة السويد التي سقطت في فخ التعادل مع جارتها النروج 1-1، في حين تحتل رومانيا المركز الثالث بعد فوزها الصعب على مالطا 1-0.

وخاض مدافع وقائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس مباراته الدولية رقم 167 ليعادل الرقم القياسي الإسباني الذي كان بحوزة حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس زميله السابق في ريال مدريد. (أ ف ب)

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