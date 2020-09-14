استئصال ورم ضخم من بطن سيدة بمستشفى المقاصد

عمّان – تمكن فريق طبي بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الاوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية، من استئصال ورم ضخم من اسفل بطن سيدة تبلغ من العمر خمسين عاماً.

وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد إن المريضة كانت تعاني من انتفاخ كبير في البطن واعراض مرضية حادة جراء كبر حجم الورم الذي تشكل فوق المبيض، موضحا بان الصور الشعاعية التي اجريت للسيدة بينت بان حجم الورم يبلغ( 40 × 30 )سنتيمترا.

وبين السعد ان المريضة التي سبق وان اجرت ثماني عمليات ولادة قيصرية تكللت عمليتها الجراحية بالنجاح.

واجرى العملية فريق طبي ضم استشاري أمراض النسائية والتوليد الدكتور زاهي ابو حليمة، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور إياد العيساوي، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور سلطان البيطار، وطبيب التخدير الدكتور عوني المعايعة، إضافة إلى طاقم التمريض والتخدير في قسم العمليات.