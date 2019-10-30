استئصال ورم وزنه 3 كغم من بطن مريضة بمستشفى الملك المؤسس

أحمد التميمي

الرمثا – تمكن فريق طبي في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إزالة ورم كبير في تجويف البطن لمريضة أربعينية.

وأجرى الفريق الطبي بإشراف إستشاري جراحة زراعة الأعضاء وجراحة الكبد والقنوات المرارية الدكتور عبدالرحمن مناصرة واستشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الدكتور نبيل الزعبي واستشاري التخدير الدكتور ظاهر الربضي عملية كبرى في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لمريضة أربعينية كانت تعاني من ورم كبير في تجويف البطن منذ قرابة الخمس سنوات (Solitary fibrous tumor ) وهو نوع نادر من الأورام وعادة ما ينشأ في تجويف الصدر وفي حالات نادرة ينشأ في أماكن أخرى مثل تجويف البطن.

وأظهرت الفحوصات والأشعة التشخيصية التي أجريت للمريضة عن وجود ورم كبير فى منطقة البطن والحوض وتمثلت العملية بإجراء استئصال كامل للكتلة التي تجاوز وزنها ثلاثة كيلو غرامات في حين شكّل الحجم الكبير للكتلة بالإضافة للالتصاقات الشديدة مع الأنسجة المحيطة بها في الشرايين الرئيسة في البطن(Aorta,portal vein, celiac axis) والبنكرياس وجذر الأمعاء، أبرز المعوقات أثناء العملية الجراحية.

وأشار الدكتور المناصرة إلى ان معاناة المريضة التي تمخضت عن وجود هذه الكتلة تجسدت في هبوط كبير في الوزن، وصعوبة بالغة في الهضم نظرا للضغط الناتج عن وجودها حول المعدة والأمعاء لفترة طويلة ، واضطراب في مستوى السكر في الدم نتيجة مواد تفرزها الأنسجة المكونة للورم نفسه.

ودعا المرضى في الوقت نفسه إلى مراجعة الطبيب في حال الشعور المتكرر بالألم أو ملاحظة وجود أي تورم في أي جزء من البطن او أي مكان اخر من الجسم وعدم الانتظار لحين تفاقم الحجم مما يزيد تعقيد العمليات التي تجرى وأحيانا تصبح عملية الاستئصال غير ممكنة.

واضاف ان مثل هذه العمليات يجريها بالعادة فريق جراحين متخصصين في مراكز متخصصة مثل هذا المركز الجامعي المميز والمجهز بأحدث الاجهزة والذي يشهد تقدما كبيرا، مثمنا دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية ً د.ليث غرايبة ، د. نور الخصيب ، د.مروان عبدالملك، د. امين البيك وفريق التمريض: عبدالوهاب رمضان، ابتسام جبر ، وماجد بطيحه .

وأبدت المريضة ارتياحاً كبيراً بعد إجراء العملية ووتتماثل للشفاء، وقدمت شكرها الجزيل للعاملين بالمستشفى وخاصة أطباء الجراحة العامة الذين اجروا لها العملية ولجميع الكادر الطبي المرافق وإدارة المستشفى على التعاون الكبير وتذليل الصعوبات لإجراء هذه العملية .

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة بأستخدام أحدث الأجهزة الطبية لافتا الى ان المستشفى متميز معد ومجهز بأحدث المعدات الضرورية لاجراء كافة العمليات موضحاً أن المستشفى يوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات والإنجازات والأبحاث العالمية.